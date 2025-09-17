Вспыхнул гараж: целая группа пожарных спасала имущество и пожилого мужчину

В Туле на улице Макаренко произошел пожар в гараже, в результате которого пострадал 72-летний мужчина. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает «ТулаСМИ».

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, огнем было повреждено 24 квадратных метра. На место происшествия незамедлительно выехали силы пожарно-спасательного гарнизона. Для ликвидации возгорания потребовались усилия восьми сотрудников экстренной службы и две единицы специализированной техники.

Спасатели локализовали и потушили огонь, не допустив его распространения на соседние постройки. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время дознаватели МЧС России приступили к работе на месте происшествия для установления всех обстоятельств и главной причины возгорания.

