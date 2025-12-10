В Москве начали работать камеры с системой анализа на базе ИИ, которые фиксируют остановку автомобилей в местах, создающих помехи движению или пешеходам. При подтвержденном нарушении водителям назначается штраф ₽3 тыс. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения, пишет Life.ru.

Система пока действует на дублере проспекта Маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники, рядом с центром госуслуг. Алгоритм работает в несколько этапов: ИИ анализирует поток записей и выделяет автомобили, остановка которых может подпадать под п. 12.4 ПДД. Затем материалы вручную проверяют специалисты ЦОДД, чтобы исключить вынужденную остановку — например, из-за неисправности. На завершающем этапе данные направляются в ГИБДД для окончательной оценки.

В ЦОДД подчеркивают, что материалы не передаются в ведомство при любом сомнении в умышленности нарушения. В городе установлено около 3,8 тыс. камер, фиксирующих 66 категорий правонарушений. Новая система призвана снизить число ошибочных постановлений и повысить безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.