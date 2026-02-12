Встала на раздачу лакомств: смелая выходка белки в Балашихе попала на видео

Обычная прогулка по Пестовскому парку обернулась для жителя Балашихи внезапной ролью оператора и официанта, передает REGIONS . На кадрах, разлетевшихся по городским пабликам, белка без тени страха забирается на ладонь прохожего и, повернувшись спиной к человеку, деловито лузгает семечки. Зоологи подтверждают: такое поведение возможно только при полном отсутствии негативного опыта общения с двуногими соседями.

Подвиг хвостатой смельчачки вдохновил горожан на массовое паломничество в парки. Люди потянулись не только за эффектными кадрами, но и с практической целью — помочь грызунам, у которых зимний рацион скудеет.

В дирекции парков Балашихи оперативно составили памятку по безопасному питанию для диких животных. В зеленый список попали грецкие, кедровые и лесные орехи, нежареные семечки тыквы и подсолнуха, а также морковь, яблоки, сухофрукты и сушеные ягоды.

Красный список, напротив, пестрит привычными для человека лакомствами. Печенье, хлеб, шоколад и чипсы под строгим запретом. Нельзя угощать белок миндалем, жареными орехами, фруктовыми косточками, арахисом и любой молочной продукцией. Организм лесного жителя с такими экспериментами не справится.

Для тех, кто хочет помочь, но мерзнуть на ветру не готов, в Пестовском и Ольгинском парках запустили цифровой сервис. Интерактивные кормушки, подключенные к системе «Белочка парк», позволяют кормить зверьков дистанционно. Достаточно навести смартфон на QR-код, зайти в приложение, оплатить порцию орехов — и механизм приведет угощение в движение. Процесс транслируется на экран телефона в режиме реального времени. Белка получает обед, человек — положительные эмоции и чистая совесть. Никакого риска нарушить диету грызуна бутербродом с колбасой.

Ранее сообщалось, что самые интеллигентные белки Дубны показали высший этикет в «ресторане-отеле», куда прилетели птицы.