«Встанем! Поем!»: школьников в Иркутске заставили петь песни SHAMAN перед приездом Мизулиной

Учащиеся школ и вузов в Иркутске были вынуждены слушать песню «Встанем» в исполнении Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, в ожидании Екатерины Мизулиной. Это событие не осталось незамеченным, и Baza опубликовала видеозапись, сделанную очевидцами.

В субботу, 8 февраля, в Иркутском национальном исследовательском техническом университете состоялась встреча с руководителем Лиги безопасного интернета.

В ожидании появления Мизулиной сотрудник университета настойчиво попросил всех встать и начать петь. Студентам и школьникам пришлось подняться и присоединиться к исполнению песни SHAMAN «Встанем».

«Встанем! И споем все! Слова знаем… Поем! Можно достать свои телефоны. Включить фонарики. Чтобы увидели тоже ваши искренние… истории», — настоятельно требовал сотрудник вуза.

Мизулина, верная своим принципам и, вероятно, Дронову, появилась на сцене под аккомпанемент песни «Я русский».

Ранее сообщалось, что поклонники подозревают — певец SHAMAN строит отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сам артист даже не стал опровергать слухов о своей свадьбе.