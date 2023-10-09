«Встанут все мусульмане»: стал известен исход войны в Израиле
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Нападение на Израиль боевиков ХАМАС стало крупнейшим со времен войны Судного Дня. Пятьдесят лет вялотекущего конфликта завершились объявлением войны Палестине Израилем. Число жертв с обеих сторон уже идет на тысячи. Картины зверств боевиков облетели весь мир.
Эту войну известная ясновидящая Инна Мишина предсказала еще в марте. Тогда она увидела, что огнем будет охвачен весь ближний восток. Причем в этом конфликте будет участвовать Турция.
Специально для нас она заглянула в будущее и рассказала, как дальше будет развиваться война, наступит ли в ближайшее время перемирие или миру нужно приготовится к третьей мировой войне.
«Конфликт разразится такой, что может привести к третьей мировой. Европа и Америка пойдут за Израилем, будут бомбить Палестину. Война будет очень суровой, она принесет много страданий и смертей», — заявила Мишина.
По ее словам, Россия не останется в стороне и будет оказывать помощь в урегулировании конфликта.
«Все мусульмане пойдут за сектором Газа. Все, абсолютно все мусульмане будут считать, что Израиль находится не на своей земле. Они будут до последнего бороться — Палестина будет, и весь мусульманский мир тоже», — пояснила ясновидящая.
Израиль понесет чудовищные потери, убеждена собеседница издания.
«Поражение будет с обеих сторон, потери будут очень большие. Израиль — это народ господа. Я думаю, что он не будет истреблен. Возможно, земли отнимут, но народ истребить не получится. То есть какой-то кусочек за ними, наверное, останется», — заключила Мишина.
Ранее ясновидящая рассказала, что остановит ядерную войну.