«Встанут все мусульмане»: стал известен исход войны в Израиле

Нападение на Израиль боевиков ХАМАС стало крупнейшим со времен войны Судного Дня. Пятьдесят лет вялотекущего конфликта завершились объявлением войны Палестине Израилем. Число жертв с обеих сторон уже идет на тысячи. Картины зверств боевиков облетели весь мир.

Эту войну известная ясновидящая Инна Мишина предсказала еще в марте. Тогда она увидела, что огнем будет охвачен весь ближний восток. Причем в этом конфликте будет участвовать Турция.

Специально для нас она заглянула в будущее и рассказала, как дальше будет развиваться война, наступит ли в ближайшее время перемирие или миру нужно приготовится к третьей мировой войне.

«Конфликт разразится такой, что может привести к третьей мировой. Европа и Америка пойдут за Израилем, будут бомбить Палестину. Война будет очень суровой, она принесет много страданий и смертей», — заявила Мишина.

По ее словам, Россия не останется в стороне и будет оказывать помощь в урегулировании конфликта.

«Все мусульмане пойдут за сектором Газа. Все, абсолютно все мусульмане будут считать, что Израиль находится не на своей земле. Они будут до последнего бороться — Палестина будет, и весь мусульманский мир тоже», — пояснила ясновидящая.

Израиль понесет чудовищные потери, убеждена собеседница издания.

«Поражение будет с обеих сторон, потери будут очень большие. Израиль — это народ господа. Я думаю, что он не будет истреблен. Возможно, земли отнимут, но народ истребить не получится. То есть какой-то кусочек за ними, наверное, останется», — заключила Мишина.

Ранее ясновидящая рассказала, что остановит ядерную войну.