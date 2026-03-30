Встреча, которая случается раз в десятилетия: в Воронеж прибывает ковчег с Ризой Иисуса Христа

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия в столицу Черноземья доставят одну из величайших святынь христианского мира — частицу Ризы Господней. Ковчег будет находиться в городе с 9 по 20 апреля, сообщили в Воронежской митрополии.

Путь святыни по городу разделят на два этапа. В Чистый четверг Страстной седмицы, 9 апреля, в 7 часов утра ковчег торжественно внесут в Благовещенский кафедральный собор. Поклониться святыне можно будет ежедневно до 14 апреля включительно — храм будет открыт с раннего утра до позднего вечера.

С 15 по 20 апреля частицу Ризы Господней перенесут на площадку духовно-просветительского форума «Благодатный огонь в сердце каждого», который пройдет во Дворце творчества детей и молодежи на площади Детей. Там трижды в день — в 11:00, 14:00 и 17:00 — будут совершаться молебны.

Что такое Риза Господня

Риза (хитон) — это одеяние, в котором, согласно Евангелию, Иисус Христос был во время Своих земных страданий. По преданию, хитон был «не сшитый, а весь тканый сверху» — то есть бесшовным, сотканным единым куском ткани. Именно поэтому воины, делившие одежды Спасителя после распятия, не стали раздирать ее, а бросили о ней жребий: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: „разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий“» (Ин 19:24).

По преданию, воин, которому досталась Риза, был грузином и впоследствии перенес святыню в Грузию. Веками она хранилась в Мцхете, в соборе Светицховели. В начале XVII века, когда Грузию захватил персидский шах Аббас I, святыня была вывезена, а в 1625 году преподнесена в дар царю Михаилу Федоровичу и патриарху Филарету. С тех пор частица Ризы Господней хранится в Москве — в алтаре Храма Христа Спасителя.

Ковчег, который прибудет в Воронеж, содержит частицу, хранящуюся в Серапиевой палате Троице-Сергиевой лавры.

Для верующих прикосновение к вещи, которой касался сам Спаситель, — это возможность особого молитвенного предстояния, духовного укрепления и благодатной помощи. Встреча столь значимой святыни в Воронеже — событие, которое происходит раз в десятилетия.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь 11 апреля доставят из Иерусалима в Россию, а затем в Беларусь.