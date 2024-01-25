Встреча Минсельхозпрода Подмосковья с ассоциацией «Народный фермер» прошла в областном Правительстве
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье прошла рабочая встреча представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ассоциации «Народный фермер», в ней приняли участие около 50 представителей хозяйств региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Личные встречи с фермерами важны с точки зрения сотрудничества между государственными органами и фермерским сообществом для поиска оптимальных решений для развития сельского хозяйства», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
На встрече министр рассказал участникам о мерах господдержки, новых цифровых услугах региона, а также наметил планы на этот год. Помимо этого, в ходе мероприятия обсудили порядок предоставления земельных участков, преимущества программы «Подмосковные 10 га», провели сессию «вопрос-ответ».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.