Встреча по военной помощи Киеву была анонсирована Пентагоном
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11 октября состоится встреча контактной группы по поставкам оружия Киеву. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова Патрика Райдера, сказанные на брифинге 5 октября.
Участие в этой встрече примет и американский министр обороны Ллойд Остин, а также другие высокопоставленные чиновники.
Также сообщается, что встреча состоится в Брюсселе и пройдет в очном формате. После нее планируется совещание министров обороны НАТО.