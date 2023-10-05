Встреча по военной помощи Киеву была анонсирована Пентагоном

11 октября состоится встреча контактной группы по поставкам оружия Киеву. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова Патрика Райдера, сказанные на брифинге 5 октября.

Участие в этой встрече примет и американский министр обороны Ллойд Остин, а также другие высокопоставленные чиновники.

Также сообщается, что встреча состоится в Брюсселе и пройдет в очном формате. После нее планируется совещание министров обороны НАТО.