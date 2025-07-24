Встреча со змеей в лесу Подмосковья: как избежать укуса и что делать, если это случилось

В подмосковных лесах начался сезон грибов и ягод, но вместе с ним повысилась вероятность встречи со змеями. Зоолог Илья Гомыранов рассказал, как отличить ужа от гадюки и что делать при укусе. Об этом сообщает REGIONS.RU.

Летние прогулки по лесам Подмосковья могут обернуться неожиданной встречей со змеей. Чаще всего в регионе встречаются два вида — безобидный уж и ядовитая гадюка. По словам зоолога Ильи Гомыранова, ужи не представляют серьезной угрозы, но их укус может вызвать воспаление из-за бактерий в слюне.

Гораздо опаснее гадюка. Ее яд не смертелен для здорового взрослого человека, но может вызвать тяжелые осложнения у детей, аллергиков и людей с болезнями сердца. При укусе важно сразу принять антигистаминное, пить больше воды и как можно скорее обратиться к врачу.

Зоолог предупреждает: змеи никогда не нападают первыми. Укус — это всегда защитная реакция, если на них наступили или попытались схватить. Чтобы минимизировать риски, в лес стоит надевать высокие сапоги и внимательно смотреть под ноги.

Чаще всего гадюки встречаются в северных районах Подмосковья — Талдомском, Дмитровском, Можайском, а также в Шатуре, Зарайске и Серпухове. Если змея оказалась на пути, лучше обойти ее стороной — резкие движения могут спровоцировать атаку.

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