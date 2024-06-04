Встреча студентов с участником специальной военной операции состоялась в Люберецком техникуме

В рамках патриотического воспитания в Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина состоялась встреча студентов с участником СВО, являющимся выпускником данного техникума. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что «Малыш», как его называют в зоне боевых действий, вернулся в родной город на краткосрочный отпуск и решил навестить свою бывшую учебную аудиторию. Встреча прошла в формате живой беседы, где студенты и преподаватели смогли услышать о буднях на передовой и о подвигах российских военнослужащих.

Эта встреча стала важным мероприятием в рамках патриотического воспитания студентов. Она помогла молодым людям увидеть истинные ценности и по-новому взглянуть на служение Родине.

Примечательно, что участники встречи выразили благодарность «Малышу» за его отвагу и самоотверженность, а также за то, что он поделился своим опытом с будущими специалистами.