Встреча выпускников медвузов с замглавы Минздрава Подмосковья прошла в регионе

Сегодня состоялась первая встреча выпускников федеральных медицинских вузов с замминистра здравоохранения Подмосковья Максимом Максимовым, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

В сообщении уточнили, что участники обсудили меры социальной поддержки медицинских специалистов, которые реализованы в регионе, возможность профессионального развития будущих врачей, а также условия работы.

«Важно находиться в диалоге с выпускниками, которые выбирают себе будущее место работы. Детально рассказать о преимуществах работы в команде профессионалов системы здравоохранения Подмосковья», — сказал Максимов.

Он добавил, что в Подмосковье проводится большая работа по развитию здравоохранения. Так, в регионе закупают современное оборудование, возводят и ремонтируют объекты здравоохранения. Замминистра также подчеркнул важность того, чтобы выпускники медвузов сделали свой выбор в пользу работы в областной системе здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе происходит радикальная замена тяжелого медоборудования.