«Встречается крайне редко»: видновские врачи прооперировали годовалого ребенка с редкой патологией

В Видновскую районную клиническую больницу поступил полуторогодовалый ребенок, родители которого были обеспокоены врожденным отсутствием у сына левого яичка. Об этом сообщила детский уролог-андролог ВРКБ Виктория Жиронкина.

После проведенного осмотра врачи установили диагноз – паховую форму крипторхизма.

«Это патология, при которой яичко не опускается в мошонку, а располагается в паховом канале. Яички внутри мошонки находятся в оптимальном температурном режиме, тогда как в паховом канале рост и развитие невозможны из-за более высокой температуры. Яичко, не опустившееся в мошонку, считается недоразвитым, поэтому меньше по размеру», — рассказала Жиронкина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такое состояние, по словам врача, в дальнейшем может повлиять на репродуктивное здоровье. Операцию при крипторхизме необходимо проводить детям в возрасте до двух лет, тогда есть вероятность нормального развития яичка.

«В ходе хирургического вмешательства мы обнаружили у ребенка еще одну патологию – полиорхизм, наличие трех и более яичек. В верхней трети пахового канала у него располагалось два яичка – здоровое и рудиментарное, к тому же семявыносящий проток уходил не к здоровому яичку, а к рудиментарному», — пояснила уролог-андролог.

Специалист подчеркнула, что такая патология может привести к образованию злокачественной опухоли.

«Такая аномалия встречается крайне редко, в мировой литературе описано не более 200 случаев. Нам пришлось выполнить радикальную операцию - орхифуникулэктомию, удалив рудиментарное лично с семявыносящим протоком. Оставшееся яичко было помещено в мошонку – оно будет выполнять гормональную функцию. Операция прошла успешно и заняла около двух часов, — добавила Жиронкина.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение детского уролога-андролога.

Ранее подмосковные врачи заявили, что не успевают спасать людей из-за комариных укусов.