«Встречали, как в 1945-м»: снайпер СВО рассказал о спасении мирных жителей от нацистов под Сватово

Шавкат Маняпов отдал свою жизнь за Родину. Как опытный военный, он отлично понимал все риски, но все же добился своего перевода из заграничной командировки на СВО. Этот снайпер из Нижнекамска, кажется, с детства готовил себя к героической гибели.

Он был еще мальчишкой, когда запоем читал книги про героев Великой Отечественной и гражданской войн. Паренек пересмотрел все фильмы про сражения и отважных генералов. Образ российского воина прочно засел у него в голове. Когда в свои 28 лет боец попал на Сватовское направление, он сразу заметил некоторые параллели с событиями прошлого.

По словам отца Шавката, Шакира Маняпова, снайпер особенно ценил реакцию мирных жителей на приход наших военных.

«Мы много разговаривали по телефону. Сын рассказывал, как они освобождали территории от нацистов. И дороже всего ему была благодарность людей: «Выходили, радовались, встречали хлебом-солью. Называли нас освободителями. Как в кино про 1945-ый год, все так же», — поделился впечатлениями сына Шакир.

Младший сержант Маняпов рассказал отцу один случай, который до слез растрогал бойца.

«Во время зачистки поселка Шавкат с сослуживцами зашел в дом и уничтожил нацистов. Оказалось, что те прятали в погребе хозяев дома, дряхлых стариков. Когда бабушка и дедушка выбрались, наконец, на волю, они плакали от радости и от души благодарили спасителей», — рассказал мужчина, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как складывалась судьба Шавката Маняпова и как он погиб.