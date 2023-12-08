«Встретиться с другом»: тайное послание девочки-стрелка из Брянска расшифровано

В рюкзаке у 14-летней Алины, устроившей вчера стрельбу в брянской гимназии, нашли странную записку о том, что ей «надо обязательно встретиться с другом». Послание опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Текст сообщения выглядел очень странно — он был написан от мужского лица, с непонятными подчеркиваниями, с сокращениями «н.ф», «к.с», «кр. прил».

Что может означать этот шифр? Некоторые эксперты предполагали, что ребенок мог страдать раздвоением личности, или его действиями руководили извне. Но расшифровали подозрительное сообщение далеко не следователи, а родители таких же восьмиклассников.

«Ничего странного в этой записке нет. Это конспект урока русского языка. Тема: составное глагольное сказуемое. Его как раз проходят в 8 классе», — раскрыла тайну интернет-изданию «Подмосковье сегодня» москвичка Маргарита В., тоже мама восьмиклассника.

Женщина, сама педагог, объяснила, что современные дети, особенно те, кто не очень любит учиться, записывают конспект как попало, в любой тетрадке, причем особо не стараясь.

«Сокращения означают термины по теме урока. Двумя чертами в предложении подчеркивается сказуемое. Ни с каким другом девочка встречаться не собиралась — это обычный пример такого предложения из учебника. Почему написано в мужском роде — чаще всего примеры в учебниках как раз приводятся в нем», — объяснила учитель.

Единственное, на что она обратила внимание: видимо, уроки русского совсем не интересовали Алину, раз она записывала тему на каком-то отдельном клочке бумаги.

«Почему-то учитель ведение тетради не проверял. А родителям, наверное, было все равно, как девочка учится. Может быть, это просто шпаргалка к контрольной, а не конспектирование всего урока. Иначе вопросы к взрослым возникают», — заключила Маргарита Б.

Ранее мы писали, почему впервые в России школьным стрелком оказалась девочка.