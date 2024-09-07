Украинский президент Владимир Зеленский собирается разработать дорожный план по Украине, который будет включать урегулирование конфликта. Свою разработку лидер Киевского режима представит членам «Большой семерки» (G7) и специально кандидатам в президенты США. Об этом пишет Repubblica.

Зеленский в ходе форума «Амброзетти» сделал несколько объявлений касаемо украинского кризиса. Украинский лидер встретился с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Как оказалось, в настоящее время готовится некий план по Украине, который переломит ход конфликта. G7 и кандидатам в президенты США представят идею в ноябре текущего года.

По словам Зеленского, он пока не готов раскрывать всех деталей, но ему потребуется помощь союзников. Запад будет играть активную роль в плане украинского президента, что, по его мнению, «гарантирует» прекращение огня на Украине и переговоры с РФ.

Примечательно, что ранее Зеленский заявлял о плане, в рамках которого ВСУ будут удерживать территории в Курской области до самого финала конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправится в Германию просить новую военную помощь.