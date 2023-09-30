ВСУ атаковали Трубчевск в Брянской области при помощи БПЛА, ранен мужчина

В результате атаки украинских боевиков по мирным гражданам в Брянской области один житель получил легкое ранение, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, вражескому боевому дрону удалось сбросить взрывное устройство на город Трубчевск.

«В результате сброса взрывного устройства в административном здании частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее стало известно, что не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО.