ВСУ бегут с Угледарского направления в зоне спецоперации

Спецкор Александр Пискунов рассказал, что происходит на Угледарском направлении в зоне СВО. Его наблюдения передает RT .

По словам Пискунова, на направлении уверенно работают бойцы группировки «Восток». Они вынуждают украинских бойцов отступать, среди тех, кто пытался устроить атаку, есть потери. В настоящее время военным РФ удается удерживать три ключевые улицы населенного пункта Урожайное.

Также на направлении работают российские артиллеристы 305-й артбригады. В их задачи входят удары по тыловым районам, которые попали под контроль ВСУ. Разносят блиндажи, военные объекты, технику и боеприпасы.

Попытки ВСУ ежедневно пробить штурмом пехоту уже превращается в рутину. Каждый раз попытки проваливаются. Как правило, в таких вылазках участвуют 3-4 человека. Они запускают FPV-дроны, но каждый раз терпят поражение.

Напомним, что особыми горячими направлениями на СВО остается Харьковское и Угледарское. В последнем для противника складывается критичная ситуация. Аналогичная близ Часова Яра.

Ранее сообщалось, что британский эксперт рассказал о серьезной опасности у ВСУ в районе Красногоровки.