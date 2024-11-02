Вооруженные силы Украины опасаются, что наступление на Торецк в ДНР обрушит их оборону. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на иностранное СМИ.

Ситуация в регионе разворачивается не в пользу украинской обороны, поскольку на горизонте маячит угроза передачи Торецка под контроль российских войск.

По информации, предоставленной украинскими военными из 28-й механизированной бригады, в самом городе уже разгорелись ожесточенные уличные бои.

Командир батальона выразил опасения, что потеря этой стратегической позиции может привести к изоляции украинских сил и потере жизненно важных снабженческих маршрутов.

Константиновка рассматривается как ключевой элемент в оборонительных линиях ВСУ, и падение этого населенного пункта под контроль ВС РФ может стать фатальным шагом к окончательной утрате контроля ВСУ над ДНР.

Ранее Пентагон объявил о поставке Украине нового пакета вооружений, стоимость которого достигает $425 млн.