В результате расследования было установлено, что члены вооружённого формирования проявили агрессию по отношению к мирному жителю Курской области из-за того, что он не говорил на украинском языке. Об этом стало известно из заявления официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко, которое было опубликовано в Телеграм-канале ведомства.

Как она сообщила, в связи с инцидентом, когда украинские военные применили силу против мирного жителя села Казачья Локня в Курской области, Главное военное следственное управление Следственного комитета России инициировало уголовное расследование по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (теракт).

«Следствием установлено, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка», — уточнила Петренко.

В процессе предварительного расследования будут выявлены и привлечены к ответу лица, представляющие вооружённые формирования Украины, которые имеют отношение к этому правонарушению, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Полянский заявлял, что Киев не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.