ВСУ дроном атаковали автомобиль в Курской области, погибли отец с 13-летним сыном

В Курской области произошло нападение беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на автомобиль, в котором находились мужчина и его несовершеннолетний сын. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора региона.