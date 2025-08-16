ВСУ дроном атаковали автомобиль в Курской области, погибли отец с 13-летним сыном

Фото: [unsplash.com]

В Курской области произошло нападение беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на автомобиль, в котором находились мужчина и его несовершеннолетний сын. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора региона.

Он сообщил, что в результате нападения вражеского дрона и отец, и сын погибли.

«Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте», — написал Хинштейн.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 29 украинских БПЛА.

