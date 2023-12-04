ВСУ два часа обстреливали населенные пункты ДНР

По данным СЦКК, обстрел начался в 13:30 с Горловки, по которой выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Через двадцать минут под огонь попал Донецк, по нему выпустили сначала три «натовских» снаряда, а через десять минут еще три. В 15.15 под огнем снова оказалась Горловка, на этот раз по городу выпустили снаряды «натовского» калибра, зафиксировали три «прилета». Обстрел продолжился, а через пять минут огонь открыли и по Ясиноватскому району Донецка, было послано еще девять ракет.

Пока о пострадавших при обстрелах людях и разрушениях на земле не сообщалось.