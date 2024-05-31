ВСУ готовят контрнаступление на херсонском направлении

Доброволец «Рахматулла» и член Экспертного совета «Офицеров России» Василий Новиков в беседе с URA.RU рассказал, что украинская армия готовит контрнаступление на херсонском направлении.

Эксперт рассказал, что в настоящее время украинские силы заинтересованы в высадке на левый берег Днепра, ближе к российским позициям. У ВСУ есть приказ о закреплении в островной зоне Херсонской области. Российские военные не дают противнику подступиться, несмотря на редкие случаи прохождения преград в брод. Враг упорно применяет FPV-дроны.

«ВСУ позиционируют Херсонскую область как попытку к успешному контрнаступлению по прямому движению на Крым. Они и раньше пытались продавить это направление. Сейчас, усиливая активность, хотят отвлечь наше внимание от тех участков фронта, где мы имеем успех», — сказал Василий Новиков.

Ситуацию Новиков назвал контролируемой, украинских бойцов стараются отодвигать от линии берега.

Ранее сообщалось, что глава МО РФ рассказал о больших потерях ВСУ в текущем мае.