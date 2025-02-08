ВСУ массированно ударили по Новой Каховке, повредив ЛЭП и газопровод

Вооружённые силы Украины осуществили мощный обстрел Новой Каховки, расположенной в Херсонской области. В результате атаки были повреждены пять жилых домов, административное здание, линии электропередач и газопровод. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом проинформировал руководитель администрации городского округа Виталий Гура в своем Телеграм-канале.

В результате массированных вражеских обстрелов в городе Новая Каховка были повреждены пять многоквартирных зданий, уточнил чиновник.

«Выбиты окна, повреждены стены, крыши; одно административное здание. Выбиты окна, нарушены стены; один нефункционирующий магазин. Повреждение стен, выбиты окна; одна хозяйственная постройка; две ЛЭП. Частичное аварийное отключение электроснабжения; один газопровод. Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено», — написал Гура.

Также он сообщил, что в городе были повреждены деревья и пострадали дороги во дворах жилых зданий.

«Без жертв и пострадавших», — добавил Гура.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.