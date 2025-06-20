ВСУ минировали в Дзержинске игрушки и уличные предметы

Украинские боевики массово минировали в Дзержинске (Донецка Народная Республика) уличные предметы и детские игрушки, пока город не был освобожден российскими войсками, рассказали РИА Новости беженцы.

По их словам, ВСУ изготавливали всякие мины: коробочки, которые реагировали на людей, пачки сигарет и даже детские игрушки.

Так, однажды боевики заминировали игрушечного мишку. Он лежал на лавочке, и его чуть не подобрал племянник одной из беженок.

"В доме, где мы спасали свою жизнь последние месяцы, находился целый мешок таких игрушек", — рассказали собеседники издания.

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