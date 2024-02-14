ВСУ могут потерять основную линию снабжения под Авдеевкой

Украинские военные рискуют потерять основную линию снабжения под Авдеевкой. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова спикера лидера группировки «Таврия» Дмитрия Лихового, сказанного в эфире одного из телеканалов.

По словам Лихового, ситуация под Авдеевкой динамическая и напряженная, а в самой Авдеевке идут уличные бои. Украинские военные пытаются удержать город, но, если основная логистическая артерия будет «перерезана», то командование ВСУ уже предусмотрела запасные пути снабжения, сказал Лиховой.

Напомним, что еще в конце января Владимир Путин назвал Авдеевское направление одним из важнейших на фронте сейчас. Российские военные, а точнее, группа ветеранов, прорвала оборону противника и закрепилась на окраинах города. Сейчас военные удерживают несколько десятков домов.