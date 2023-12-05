ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли более 100 военных убитыми и ранеными

Армия России на Южно-Донецком направлении продолжает с успехом наступать на позиции врага, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, только за минувшие сутки потери украинских военных составили не менее 100 человек убитыми и ранеными. Также есть ощутимые потери в военной технике.

«Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — цитирует Чехова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военные полностью заняли многоэтажную застройку в одном из населенных пунктов перед городом Курахово в ДНР, который контролируется украинскими боевиками.