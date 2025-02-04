Украинская армия наращивает свои силы для атаки на Белгородскую область по примеру набега, совершенного в 2024 года на курское приграничье. Об этом сайту aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.

Изначально о подозрительном наращивании сил и техники сообщил канал «Архангел спецназа». Там отметили, что ряд бригад усиливают живой силой, запасаются горючим и многое другое. По предположению военкоров, у ВСУ есть планы на атаки либо на север Харьковской области, либо на Белгородскую область.

Комментируя теорию военных обозревателей, Иванников усомнился, что целью станет Харьковская область. По его словам, Владимиру Зеленскому нужна скорая победа, громкая акция на поле боя, а также усиление переговорных позиций военным путем. Именно по этим причинам целью может стать Белгородчина.

«ВСУ действуют террористическими методами. И для улучшения переговорных позиций будут издеваться над местным населением. Скорее всего, если такой прорыв произойдет, то устроят полный террор жителям райцентра и приграничья. Как они уже показали в Курской области», — отмечает собеседник.

Громкое событие, такое как вторжение в Белгородскую область, позволило бы отвлечь внимание от коррупционных схем, которые может проворачивать лидер киевского режима. Напомним, что недавно Зеленский попал в скандал: его и экс-лидера США Джо Байдена заподозрили в присвоении 100 млрд долларов, выделенных в качестве военной помощи Киеву.

Ранее эксперт рассказал, кого накажут за пропажу финансовой поддержки для Украины.