ВСУ начали стягивать в район Покровска свои элитные войска

Военкор RT Хадая: БПЛА «Молния-2» громят элитные подразделения ВСУ у Покровска

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Военный корреспондент RT Саргон Хадая сообщил, что в районе Покровска (Красноармейска) стали скапливаться элитные группы ВСУ.

По словам военкора, хоть ВСУ и перебрасывают в район Покровска свои элитные подразделения, их количество тут же уменьшается. На этом направлении осталось немного бойцов, в том числе из особых бригад. Сейчас на месте активно работает спецназ «Вега»: противника и его укрепрайоны атакуют беспилотниками «Молния-2». 

Напомним, что украинском Минобороны признали Красноармейск одним из самых тяжелых направлений для ВСУ. Замначальника ГУР Вадим Скибицкий отмечал, что ситуация для украинских бойцов критическая.

Ранее сообщалось, что офицер ВС России попал в окружение противника и трижды вызывал огонь на себя.

Актуально