ВСУ начали стягивать в район Покровска свои элитные войска

По словам военкора, хоть ВСУ и перебрасывают в район Покровска свои элитные подразделения, их количество тут же уменьшается. На этом направлении осталось немного бойцов, в том числе из особых бригад. Сейчас на месте активно работает спецназ «Вега»: противника и его укрепрайоны атакуют беспилотниками «Молния-2».

Напомним, что украинском Минобороны признали Красноармейск одним из самых тяжелых направлений для ВСУ. Замначальника ГУР Вадим Скибицкий отмечал, что ситуация для украинских бойцов критическая.

Ранее сообщалось, что офицер ВС России попал в окружение противника и трижды вызывал огонь на себя.