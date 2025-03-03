ВСУ начали стягивать в район Покровска свои элитные войска
Военкор RT Хадая: БПЛА «Молния-2» громят элитные подразделения ВСУ у Покровска
Фото: [Медиасток.рф]
Военный корреспондент RT Саргон Хадая сообщил, что в районе Покровска (Красноармейска) стали скапливаться элитные группы ВСУ.
По словам военкора, хоть ВСУ и перебрасывают в район Покровска свои элитные подразделения, их количество тут же уменьшается. На этом направлении осталось немного бойцов, в том числе из особых бригад. Сейчас на месте активно работает спецназ «Вега»: противника и его укрепрайоны атакуют беспилотниками «Молния-2».
Напомним, что украинском Минобороны признали Красноармейск одним из самых тяжелых направлений для ВСУ. Замначальника ГУР Вадим Скибицкий отмечал, что ситуация для украинских бойцов критическая.
Ранее сообщалось, что офицер ВС России попал в окружение противника и трижды вызывал огонь на себя.