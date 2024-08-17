Корреспонденты американского новостного агентства Associated Press побывали в подконтрольных ВСУ приграничных с Украиной территориях Курской области. Об этом сами репортеры рассказали в своем новостном материале.

Поскольку информация об уведомлении российских властей о пересечении границ американскими журналистами в публикации отсутствует, стоит предположить, что поездка в Курскую область была организована киевским режимом с целью создать очередную провокацию.

«След разрушений лежит на пути, который украинские войска проложили во время своего рискованного вторжения в Россию, прорвавшись через границу и в конечном итоге проникнув в город Суджа, куда журналисты Associated Press отправились в пятницу в рамках организованной украинским правительством поездки», — сообщает AP.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.