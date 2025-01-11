ВСУ объявили баснословную награду за голову дагестанского бойца

На Украине объявили, что заплатят десятки миллионов за голову Закарьи Алиева из Дагестана, который на протяжении трех недель удерживал опорник ВСУ без еды и воды. Об этом пишет RT.

Дагестанский боец после опасной, но успешной миссии, получил ранение. Сейчас он восстанавливается в больнице. Врачи готовы выписать его через одну-две недели. Основная проблема Алиева в ноге: временами она не разгибается, есть зажимы в колене и беда со связками.

Историю своего подвига он вспоминает с гордостью и даже заключил договор с киностудией, которая захотела экранизировать его случай.

По признанию Алиева, он хотел бы вернуться в зону СВО.

«У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», — рассказал боец.

Напомним, что Алиев один удерживал три недели опорный пункт на запорожском направлении. Он находился без еды и воды, но смог выжить и помешать противнику.

Ранее сообщалось, что неудачный маневр привел бойцов ВСУ в западню с миной.