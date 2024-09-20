Украинские военные обстреляли мирных жителей, копавших картошку. Об этом РИА Новости рассказала жительница Рыльского района.

По ее словам, они приезжали еще до эвакуации, копали картошу под обстрелами, под дронами.

Женщина также видела пострадавшие от пожаров дома деревенских жителей, падение на крышу дрона ВСУ и разбросанные по детскому саду противопехотные мины «Лепесток».

Деревня Золотаревка подвергается обстрелам с 2022 года.

Женщина признается, что нервы уже не выдерживают.

«Где-то какой-то стук - уже все трепещется», — пожаловалась пенсионерка.

Ранее украинский военнослужащий раскрыл подробности плана атаки на гражданский поезд под Курском.