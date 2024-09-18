Согласно информации, полученной от пленного украинского военнослужащего Александра Гусака, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили нападение на пассажирский состав в Курской области Российской Федерации.

Об этом пишет РИА Новости. Целью этой операции, по словам Гусака, было спровоцировать Россию на официальное объявление войны Украине.

Военнослужащий сообщил, что накануне предполагаемой операции командование проинструктировало их группу о необходимости атаковать гражданский поезд. Для выполнения этой задачи подразделение было вооружено двумя пулеметами, ручными противотанковыми гранатометами, включая одноразовые модели, а также автоматическим стрелковым оружием.

Гусак детализировал, что их взвод занял позиции по обе стороны железнодорожного полотна вблизи отметки «363-й километр», расположенной примерно в пяти километрах от населенного пункта Коренево Курской области. По его утверждению, группа находилась на указанной позиции более 12 суток, ожидая прохождения поезда, однако запланированная атака так и не состоялась.

Данное свидетельство поднимает серьезные вопросы о тактике и методах, применяемых некоторыми подразделениями ВСУ, а также о потенциальных рисках для гражданского населения в приграничных районах.

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