ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Больницу с десятками пациентов в Запорожской области обстреляли со стороны ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник.

Стало известно, что под артиллерийский обстрел врага попала Каменско-Днепровская горбольница: в гражданском учреждении на момент очередного акта терроризма со стороны ВСУ на лечении находились десятки пациентов, многие из которых совсем не могли двигаться и были подключены к аппаратам ИВЛ.

В результате обстрела повреждения получило здание больницы, а также территория рядом: в отделениях пострадали окна, легковой автомобиль рядом, электропровод и трубы тепломагистрали. Напомним, ранее в МО РФ сообщали о том, что в Белгородскую область пыталась прорваться украинская армия.