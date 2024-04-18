ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

В четверг, 18 апреля, вооруженные силы Украины нанесли удар по Курской области. Об этом на своей личной странице рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Как заявил руководитель, киевским режимом был обстрелян поселок Теткино, а также село Попово-Лежачи, которые находятся в Глушковском районе. К счастью, из гражданских лиц никто не пострадал. Однако, не обошлось без материальных потерь. В Теткино снаряды попали в местное предприятие, а в Попово-Лежачах обстрелу подвергся один из находящихся на территории населенного пункта объектов энергоснабжения. В настоящее время идет подомовой обход.

Ранее мы писали о том, что на Украине начнут мобилизовывать многодетных отцов, не выплачивающих алименты на детей. Данная норма отражена в законе о мобилизации, который был подписан президентом Владимиром Зеленским. Согласно подсчетам, эта мера позволит призвать в войска порядка 20 тысяч человек.