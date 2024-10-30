Украинские бойцы обстреливали жителей ДНР из миномета, когда они пытались эвакуироваться в безопасное место. Об этом рассказал корреспондент RT Хассан Насср, пообщавшись с гражданскими.

Ольг Гуск и ее супруг поговорили с корреспондентом канала и рассказали, какие ужасы им довелось пережить при попытке спрятаться в безопасном месте. По словам женщины, ей и мужу пришлось преодолеть восемь километров до российской армии, где им предоставили защиту.

Также собеседница заявила, что в родном поселке бойцы ВСУ сожгли церковь и практически все дома жителей. Некоторые принципиально остались в населенном пункте, чтобы дать отпор противнику и помочь пришедшим военным ВС РФ.

«Готовили им, пирожочки жарили. Они же тоже скучают по домашним», — рассказала жительница ДНР.

При попытке эвакуироваться, по словам жителей ДНР, украинская армия открыла огонь из миномета. Они не уточнили, привел ли акт агрессии к жертвам и пострадавшим. Не исключают, что целью было запугать население.

Напомним, накануне ВСУ запустили дроны в группу гражданских, которые пытались покинуть Часов Яр, сообщал ТАСС. Погибши шесть гражданских.

Ранее сообщалось, что иностранное издание опубликовало материал о военных преступлениях ВСУ в Курской области.