ВСУ обстреляли поселок Азотный в ДНР, есть пострадавшие
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Об очередном обстреле украинскими боевиками мирных кварталов Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Как проинформировал Кулемзин в соцсетях, рано утром в воскресенье, 6 августа, бомбардировке ВСУ подвергся поселок Азотный в Куйбышевском районе города.
«Посёлок Азотный под огнём укронацистов», — написал Кулемзин в своем аккаунте.
Он добавил, что результате прилета снарядов есть пострадавшие, информация по ним сейчас уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские боевики предприняли попытку продвинуться к населенному пункту Урожайное под Донецком.