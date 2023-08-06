ВСУ обстреляли поселок Азотный в ДНР, есть пострадавшие

Общество

Фото: [© РИА Новости / Сергей Батурин]

Об очередном обстреле украинскими боевиками мирных кварталов Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как проинформировал Кулемзин в соцсетях, рано утром в воскресенье, 6 августа, бомбардировке ВСУ подвергся поселок Азотный в Куйбышевском районе города.

«Посёлок Азотный под огнём укронацистов», — написал Кулемзин в своем аккаунте.

Он добавил, что результате прилета снарядов есть пострадавшие, информация по ним сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские боевики предприняли попытку продвинуться к населенному пункту Урожайное под Донецком.

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