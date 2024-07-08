ВСУ обстреляли Шебекино в четвертый раз: что известно

Украинская армия продолжает наносить удары по российским территориям. Так, по данным на вечер понедельника, 8 июля, ВСУ в четвертый раз атаковали город Шебекино, что в Белгородской области.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в последний раз из-за украинской атаки окна выбило в 53 квартирах, в трех частных домах повредило крыши, а в одном соцобъекте также поврежден фасад и остекление. К счастью, в этот раз никто не пострадал.

Ранее ВСУ трижды ударили по Шебекинскому округу, ранения получили четыре мирных жителя: у двух мужчин оказались осколочные ранения рук, двух других с иными травмами доставили в больницу. Зафиксированы и разрушения: повреждены оказались 11 машин, четыре автобуса, есть разрушения на территории пяти предприятий, пробиты крыши гаражей, а в некоторых многоквартирных домах повылетали стекла и посекло фасады.