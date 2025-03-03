ВСУ оказались в безвыходной ситуации в Курской области
Офицер ВС РФ Стич: у ВСУ в Курской области скоро кончатся запасы, и они побегут
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Находящиеся в курском приграничье военные из Украины переживают серьезную нехватку техники и вооружения. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал замкомандира роты Вооруженных сил России с позывным Стич.
По расчетам офицера, запасов у украинцев осталось на месяц-полтора. Когда они закончатся, ВСУ ничего не останется делать, кроме как спасаться бегством.
Замкомандира также рассказал, что в настоящее время российские войска планомерно окружают оставшиеся разрозненные подразделения неприятеля, а после – ликвидируют.
«Сейчас мы их берем в кольцо, выхода у них не останется - только сдаваться», — доложил оперативную обстановку Стич.
Кроме того, российский боец с позывным Денди напомнил, что украинцам отрезали пути отступления на территорию Сумской области.
«Мы заходили на их позиции - они откатывались. Но мы идем до границы, зачищаем полностью», — раскрыл собеседник планы на ближайшее время.
Ранее стало известно, что украинские военные собираются уходить из Курской области по причине логистических проблем, а также продолжающегося ухудшения положения на фронте.