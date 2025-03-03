Находящиеся в курском приграничье военные из Украины переживают серьезную нехватку техники и вооружения. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал замкомандира роты Вооруженных сил России с позывным Стич.

По расчетам офицера, запасов у украинцев осталось на месяц-полтора. Когда они закончатся, ВСУ ничего не останется делать, кроме как спасаться бегством.

Замкомандира также рассказал, что в настоящее время российские войска планомерно окружают оставшиеся разрозненные подразделения неприятеля, а после – ликвидируют.

«Сейчас мы их берем в кольцо, выхода у них не останется - только сдаваться», — доложил оперативную обстановку Стич.

Кроме того, российский боец с позывным Денди напомнил, что украинцам отрезали пути отступления на территорию Сумской области.

«Мы заходили на их позиции - они откатывались. Но мы идем до границы, зачищаем полностью», — раскрыл собеседник планы на ближайшее время.

Ранее стало известно, что украинские военные собираются уходить из Курской области по причине логистических проблем, а также продолжающегося ухудшения положения на фронте.