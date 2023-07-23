ВСУ попали ракетой HIMARS по дому мэра херсонских Алешек

Украинские боевики нанесли прицельный ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, попав в частный дом мэра города Алешки в Херсонской области Георгия Журавко.

Как проинформировал пресс-секретарь врио губернатора российского региона Владимир Василенко, по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

«Ракетой HIMARS, выпущенной вооруженными формированиями Украины, разрушен дом Георгия Журавко в Алёшках, к счастью, он не пострадал, продолжает выполнять свои обязанности", - цитирует Василенко РИА Новости.

Ранее стало известно, что ракетный прилет ВСУ обесточил сразу несколько сел в Брянской области. Как проинформировал губернатор российского региона Александр Богомаз, электроснабжение нарушено в селах Павловичи и Полевые Новоселки.