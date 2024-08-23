Над Белгородской и Курской областями ночью уничтожили семь БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении семи беспилотников в Курской и Белгородской областях ночью, 23 августа. Соответствующее сообщение появилось в мессенджере ведомства.

Отмечается, что над регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ регулярно запускают по российской территории беспилотники. В регионах ежедневно отрабатывает система ПВО.

В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В трех указанных областях также действует режим контртеррористической операции (КТО), связанный с попытками ВСУ организовать всяческие диверсии на территориях регионов.

22 августа ПВО сбила несколько ракет и беспилотников, летевших на Белгород. Пострадавших не было.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региону зимой грозят холода из-за ситуации с обстрелами.