Над Белгородской и Курской областями ночью уничтожили семь БПЛА
Система ПВО уничтожила семь беспилотников над Курской и Белгородской областями
Фото: [Pxhere.com]
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении семи беспилотников в Курской и Белгородской областях ночью, 23 августа. Соответствующее сообщение появилось в мессенджере ведомства.
Отмечается, что над регионами сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
ВСУ регулярно запускают по российской территории беспилотники. В регионах ежедневно отрабатывает система ПВО.
В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В трех указанных областях также действует режим контртеррористической операции (КТО), связанный с попытками ВСУ организовать всяческие диверсии на территориях регионов.
22 августа ПВО сбила несколько ракет и беспилотников, летевших на Белгород. Пострадавших не было.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региону зимой грозят холода из-за ситуации с обстрелами.