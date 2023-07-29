Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу, связывающую Крым с Херсонской областью

Об произошедшем инциденте в ночь с 28 на 29 июля проинформировал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как пояснил в соцсетях глава российского региона, украинские военные выпустили не менее 12 дальнобойных ракет Storm Shadow в район Геническа. Все ракеты были сбиты российской ПВО еще на подлете к заданной цели в воздухе.

«Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям», — написал Сальдо.

Он также добавил, что упавшие обломки снарядов существенного вреда железнодорожному полотну не нанесли. Пострадали незначительно только контактная линия и домик обходчика путей.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.