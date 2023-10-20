ВСУ повредили здания шахты, магазина и фирмы при обстреле ДНР

Как рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, украинцы начали вести огонь в 12.35 с помощью ракет М-31, выпущенных из предоставленной западными странами реактивной установки HIMARS. После поиска повреждений на земле выяснилось, что в результате атаки пострадали три объекта инфраструктуры: шахта имени М.Горького ГУП ДНР "ГУРШ", ООО «Донецк Ритейл» и мебельный магазин. К счастью, среди мирного населения во время обстрела никто не пострадал.

Также представительство сообщило, что было установлено, откуда противник вел огонь. ВСУ атаковали ДНР со своих позиций в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.