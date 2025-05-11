В последние дни беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины стали более активно использоваться в Харьковской области, которая находится под контролем России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава администрации Купянского района, находящегося под управлением России, Александр Капленко.

По его словам, украинские военные намеренно атакуют красные знамена Победы, которые были вывешены в подконтрольных России районах Харьковской области в честь Дня Победы.

«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно», — рассказал Капленко.

Ранее сообщалось, что в Одессе малолетние вандалы собрали, выкинули и растоптали все цветы у мемориала Неизвестному матросу. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.