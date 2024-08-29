ВСУ сбили истребитель F-16, переданный Украине несколько недель назад

Генштаб ВСУ подтвердил крушение истребителя F-16 американского производства, который был задействован в отражении ракетного удара со стороны России по территории Украины, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Истребитель F-16, поставленный в Украину несколько недель назад, был сбит украинской ракетой американского комплекса Patriot. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Изначально крушение пропавшего со связи самолета связывали с ошибкой летчика.

Ранее сообщалось, что в Европе не пришли к единой позиции по вопросу снятия ограничений на использование Украиной европейского оружия для атак по России.