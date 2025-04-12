ВСУ сбили свой же F-16, пилот погиб

Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Об этом передает telegram-канал «Военный обозреватель».

В самолетах, о которых идет речь, не предусмотрена система идентификации «свой — чужой». По одной из версий, предположительно из-за этого военный борт и был сбит украинской ПВО тк называемым дружеским огнем.

«Специальная комиссия проведет расследования гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил Украины. Это может косвенно говорить о факте поражения собственной же ПВО», — приводится в публикации.

Стало известно, что для проведения расследования инцидента будет сформирована специальная комиссия.

Геннадий Хазан, президент Украинской ассоциации пилотов, в свою очередь сообщил, что западные страны передают Украине устаревшие истребители F-16 без достаточного количества запасных частей.

Ранее сообщалось, что над Сумами были замечены истребители F-16, поставленные украинской армии западными союзниками.