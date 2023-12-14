ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) появилась информация о серьезном инциденте в Петровском районе Донецка.

Согласно данным российских военных, украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в 16:10.

Подобные действия угрожают мирному населению и могут привести к дополнительным жертвам в регионе среди обычных жителей. В настоящее время нет официального заявления со стороны украинских военных по этому вопросу.

О жертвах и пострадавших не сообщается.