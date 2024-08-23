ВСУ совершили атаку по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области

Армия ВСУ около пяти утра по местному времени совершила обстрел с беспилотника нефтебазы в Пролетарске Ростовской области. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил телеграм-канал SHOT.

Авторы канала допускают, что украинские боевики совершили еще один удар по нефтебазе для того, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином и площадь пожара, который не могут потушить уже шестой день, значительно возросла.

С понедельника, 19 августа, в Пролетарске введен режим ЧС. При ликвидации пожара пострадали 47 специалистов МЧС. На складе горят емкости с дизельным топливом.

Пожар возник из-за падения обломков трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), которые сбили российские ПВО в воскресенье, 18 августа.

Ранее сообщалось о том, что возгорание на нефтебазе в Ростовской области частично ликвидировано.