ВСУ убили 12 коров и ранили пассажира «Газели» под Белгородом

Украинские боевики сбросили с дрона взрывчатку в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент проищошел в поселке Красное.

В результате теракта пострадал один местный житель. Им оказался водитель автомашины «Газель». У молодого человека ряд серьезных ранений рук и ног.

«Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира газели. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Осколками взрывного устройства повреждены газель и экскаватор», - сообщил Гладков в соцсетях.

Также под минометный обстрел украинских боевиков в поселке Красное попала животноводческая ферма, в результате чего убиты 12 коров.

Ранее сообщалось, что подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области умер в больнице.