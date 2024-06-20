ВСУ ударили дронами-камикадзе по Мурому и Петровке в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке со стороны Украины. Это привело к повреждениям жилых домов в поселениях, пишет ИА «Бел.ru» .

ВС Украины в очередной раз атакуют приграничье России. Под удар попали Белгородский район и Шебекинский горокруг области, а именно — поселения Петровка и Муром.

По словам Гладкова, один из БПЛА типа камикадзе взорвался, попав в дом. Строение в итоге сгорело. Еще один дрон упал на крышу дома и пробил кровлю, а также повредил расположенный поблизости гараж.

В Муроме из-за атаки ВСУ повреждены три частных дома. Здесь агрессоры использовали FPV-дроны, более скоростные, точные и оснащенные камерами. У жилых зданий повыбивало окна, повредились стены, частично разрушилась кровля. Фасады приобрели печальный вид, который до ремонта будет напоминать о прошедшем нападении.

О пострадавших или жертвах информации нет. Известно, что 19 июня при атаке ВСУ пострадали пять жителей.

Ранее сообщалось, что под Угледаром боец СВО в одиночку оборонял захваченную позицию ВСУ.