ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области, в которой он развозил хлеб
Фото: [Медиасток.рф]
В Курской области украинские войска нанесли удар по автомобилю, в котором находился Николай Волобуев, глава Беловского района. Он доставлял хлеб жителям района. Об этом стало известно из сообщения Александра Хинштейна, временно исполняющего обязанности главы Курской области, в его Тедлеграм-канале.
Транспортное средство, на которое было оказано силовое воздействие, получило значительные повреждения, — сообщил Хинштейн.
«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям», — написал он.
По имеющимся данным, здоровью сотрудника администрации Курской области ничего не угрожает. Он был доставлен в центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него акубаротравму.
Мужчина отказался от транспортировки в областную больницу, и Хинштейн связался с ним, настаивая на том, чтобы он прошёл полное медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что фельдшер скорой помощи погибла при ударе дрона ВСУ в Запорожской области.