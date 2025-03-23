ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области, в которой он развозил хлеб

В Курской области украинские войска нанесли удар по автомобилю, в котором находился Николай Волобуев, глава Беловского района. Он доставлял хлеб жителям района. Об этом стало известно из сообщения Александра Хинштейна, временно исполняющего обязанности главы Курской области, в его Тедлеграм-канале.

Транспортное средство, на которое было оказано силовое воздействие, получило значительные повреждения, — сообщил Хинштейн.

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям», — написал он.

По имеющимся данным, здоровью сотрудника администрации Курской области ничего не угрожает. Он был доставлен в центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него акубаротравму.

Мужчина отказался от транспортировки в областную больницу, и Хинштейн связался с ним, настаивая на том, чтобы он прошёл полное медицинское обследование.

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